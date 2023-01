Les violences faites aux femmes, ou la reproduction d'un modèle familial et social

information fournie par France 24 • 27/01/2023 à 16:20

Le sexisme se porte bien en France. Un récent sondage Viavoice relate que 37% des femmes ont déjà subi un rapport sexuel non consenti, et que près d'un homme sur quatre estime qu'il faut parfois être violent pour se faire respecter. Pour le journaliste Mathieu Palain et la géographe du genre Édith Maruéjouls, les hommes sont perdus entre les injonctions contradictoires d'une société qui les incite à être "forts" mais attend, en fait, qu'ils n'utilisent pas cette force. Un message confus qui leur est transmis dès la cour de récréation. Pour faire évoluer les hommes d'aujourd'hui, la ville de Barcelone propose aux futurs pères une formation pour les aider à embrasser leur rôle et participer aux tâches du foyer.