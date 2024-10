information fournie par France 24 • 04/10/2024 à 17:19

Notre union des Vingt-Sept doit à la fois composer avec des pays surendettés et relancer sa croissance et sa compétitivité en investissant massivement. Une équation difficile à trouver. Dans le club des mauvais élèves, sept pays se distinguent, placés en procédure de déficit excessif car dépassant le seuil de 3 % du PIB fixé par le pacte de stabilité. Parmi eux, la France frôle dangereusement les 6 %, conduisant le gouvernement Barnier à promettre un retour dans les clous au plus tôt en 2029.