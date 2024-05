information fournie par France 24 • 14/05/2024 à 15:11

"10 jours sans écran", c’est le défi que lance une association du même nom. Du 14 au 23 mai, des centaines de communes, de crèches, d’écoles, de collèges et de lycées proposeront aux jeunes qu’ils accueillent de se passer d’écrans de loisirs avec l’aide des familles, des associations et des collectivités locales. Place à la découverte, au sport et à l’échange pour plus de 60 000 enfants et adolescents. Alors quels sont les risques encourus par les enfants scotchés aux écrans?