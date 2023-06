Les régions les plus pauvres d’Europe en quête d’aides européennes (partie 2)

information fournie par France 24 • 02/06/2023 à 14:52

L'Europe dans tous ses États s'intéresse à la pauvreté et aux perspectives d'avenir de la jeunesse européenne. Au total, 95 millions d'Européens sont menacé d'exclusion sociale, soit 22 % de la population. Comment l'Union européenne aide-t-elle les régions les plus pauvres à remonter la pente et à sortir ses habitants de la précarité ? Éléments de réponse avec les exemples de la Roumanie et de la Bulgarie, les deux pays les plus pauvres du club des 27, mais aussi la France, pays riche avec des régions paupérisées.