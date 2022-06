Les propos de Jean-Luc Mélenchon sur la police jugés indignes par la classe politique

information fournie par France 24 • 08/06/2022 à 14:42

La passagère d'une voiture a été tuée par balles le week-end dernier à Paris lors d'un contrôle routier. Le conducteur du véhicule avait refusé de s'arrêter et des policiers ont ouvert le feu. Jean-Luc Mélenchon a enflammé la toile et la classe politique avec son tweet "la police tue", suscitant une importante polémique. Une stratégie électorale en vue des législatives ? Pour en débattre, Roselyne Febvre reçoit Pierre Jacquemain de la revue Regards et Bruno Jeudy de Paris Match.