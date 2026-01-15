Des chercheurs ont mené une étude sur les conséquences de l'usage de pesticides en France sur les populations d'oiseaux. Ils ont constaté que plus de 84% des espèces étudiées voyaient leur nombre diminuer dans les zones de fort épandage. Les pesticides sont, selon cette étude, la première cause de perte de biodiversité. Les oiseaux granivores s'empoisonnent avec les semences traitées, les insectivores ne trouvent plus à se nourrir ou s'empoisonnent avec des insectes contaminés.
Les pesticides, premiers responsables de l'effondrement des populations d'oiseaux
