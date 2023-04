Les journalistes sous pression au Sahel : des conditions de travail dégradées rapporte RSF

information fournie par France 24 • 04/04/2023 à 11:02

Informer au Sahel sera-t-il bientôt mission impossible ? Reporters sans Frontières le craint. Dans son rapport publié ce lundi, l'ONG décrit une dégradation des conditions de travail des journalistes. Des médias locaux et internationaux pris en étau entre les les menaces jihadistes et la pression des autorités. Samedi les correspondantes du Monde et de Libération ont été expulsées du Burkina Faso. La semaine dernière c'était France 24 qui en était suspendue.