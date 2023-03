Les gangs prosperent en Haiti : "les haitiens passent par une crise securiitaire sans precedant"

information fournie par France 24 • 17/03/2023 à 20:24

Plus que jamais, Haïti est ravagé par la violence des gangs. Pour Ulrika Richardson, représentante spéciale adjointe du bureau ONU en Haïti, Les gangs "instillent la peur, Ils punissent la population, surtout les femmes et les filles. On a une situation où la police nationale d'Haïti, Ils sont vraiment en situation difficile de protéger les populations à cause de ces gangs qui sont tellement bien armés".