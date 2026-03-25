Des sirènes ont retenti lundi soir dans le centre et le sud d’Israël. L’armée dit avoir détecté des tirs iraniens, qui n’auraient fait ni blessés ni dégâts majeurs. Mais sur les réseaux sociaux, plusieurs vidéos affirment que les missiles de Téhéran auraient déclenché une vague de panique en Israël : les citoyens fuiraient en masse par la route autant que par les mers. En réalité, les vidéos ne montrent pas Israël, voire sont générées par l'intelligence artificielle.
Les frappes iraniennes provoquent-elles un "exode massif" d'Israéliens vers Chypre et l'Egypte ?
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro