Les Européens face à l'intelligence artificielle : faut-il accélérer ou stopper cette révolution ?

information fournie par France 24 • 14/04/2023 à 17:10

Une intelligence inhumaine nous envahit et nous inquiète. Une intelligence artificielle (IA) qui génère des images plus vraies que nature comme, celles d'Emmanuel Macron qui ramasse les poubelles, de Donald Trump qui se fait arrêter ou encore le pape François vêtu d’une doudoune blanche. Ces photos trafiquées en ont leurré plus d’un, car leur trucage est presque indétectable. Faut-il se réjouir ou avoir peur de la révolution de l'IA en Europe ?