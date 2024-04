information fournie par France 24 • 17/04/2024 à 10:35

Les États-Unis et l'Union européenne préparent de nouvelles sanctions qui pourraient viser le secteur de l'armement iranien, et notamment la fabrication de missiles et de drones. Ces sanctions viendraient renforcer un système mis en place il y a 45 ans – au moment de la révolution islamique – et régulièrement ajusté depuis, mais dont l'efficacité s'est jusqu'à présent montrée limitée.