Les députés Insoumis se réunissent après la chute du gouvernement

Les députés Insoumis se réunissent dans une réunion de groupe parlementaire, animée par leur cheffe de file Mathilde Panot, au lendemain de la chute du gouvernement après le vote de confiance de François Bayrou. IMAGES
