Les caves aux trésors

information fournie par France 24 • 06/07/2023 à 13:49

Les dessous de la cité fortifiée bourguignonne de Beaune cachent 5 kilomètres de galeries voûtées, paisibles dédales où vieillissent pas moins de 2 millions de bouteilles de vin. En y descendant, on découvre quelques trésors et particularités surprenantes. Comme ces murs gallo-romains du IIIe siècle dans les caves de la maison Drouhin. Celles de la Maison Champy gardent, elles, des traces du passage d’illustres personnages comme Pasteur et Gustave Eiffel. Bien plus moderne, la cuverie Jadot est percée d’un puits de lumière inattendu.