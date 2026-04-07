Les actrices Kate Jackson, Jaclyn Smith et Cheryl Ladd ont participé lundi au PaleyFest de Los Angeles pour fêter les 50 ans de "Drôles de dames", la série légendaire qui les a rendues célèbres dans les années 1970.
Les actrices de "Drôles de dames" ont fêté les 50 ans de la série à Hollywood
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