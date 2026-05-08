Le pape Léon XIV rencontre des personnes rassemblées dans une salle à Pompéi, parmi lesquelles certaines sont dans des "situations difficiles", selon le Vatican, alors qu'il célèbre le premier anniversaire de son élection au pontificat par une visite à Pompéi et à Naples, dans le sud de l'Italie. IMAGES
Léon XIV salue la foule à Pompéi à l'occasion du premier anniversaire de son pontificat
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