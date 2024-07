information fournie par France 24 • 02/07/2024 à 22:23

L'environnement est le sujet oublié de cette campagne pour les législatives en France. On n'en a très peu parlé alors qu'il y a urgence à sauver l'accord de Paris dont l'objectif semble de plus en plus inatteignable.

Audrey Racine compare pour vous les programmes des différents partis présents au second tour pour vous aider à y voir plus clair.