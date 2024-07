Législatives : au sein du camp présidentiel, une "cacophonie" au sujet des désistements

information fournie par France 24 • 02/07/2024 à 11:13

Le Rassemblement national (RN), arrivé en tête du premier tour des élections législatives, s'efforce de convaincre les Français de lui accorder une majorité absolue à l'Assemblée nationale afin de pouvoir gouverner pour la première fois, une perspective à laquelle tentent de s'opposer la gauche et le camp présidentiel via des désistements en vue du second tour dimanche. Mais ces désistements se font au cas par cas, notamment du côté de la coalition "Ensemble" qui a du mal à se mettre d'accord sur la stratégie. Les précisions de Julien Sauvaget, journaliste à France 24.