"On va y arriver", promet le nouveau Premier ministre Sébastien Lecornu lors de la cérémonie de passation de pouvoirs à Matignon, assurant qu'il n'y a "pas de chemin impossible" pour sortir de la crise politique. SONORE
Lecornu à la passation de pouvoirs: "On va y arriver"
