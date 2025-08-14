Au moins 40 personnes sont mortes en une semaine au Darfour, dans l'ouest du Soudan, dans la pire épidémie de choléra que ce pays, en proie à la guerre civile, ait connue depuis des années, a annoncé jeudi Médecins Sans Frontières.
Le Soudan frappé par la pire épidémie de choléra depuis des années, au moins 40 morts
