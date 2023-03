Le ski, c'est fini ? Les stations se mobilisent face à la crise climatique

information fournie par France 24 • 02/03/2023 à 13:28

Les stations de ski vont-elle disparaître ? La question peut paraître étonnante, mais avec le réchauffement climatique celles en basse et moyenne altitude luttent déjà pour leur survie. Les températures sont en augmentation et la neige tombe moins abondamment en hiver. Ces dernières années, la fonte des glaciers semble même s'être accélérée. Dans les Alpes comme dans le reste du monde, c'est l'inquiétude. Des stars mondiales du skis comme l'américaine Mikaela Shiffrin ont même récemment publié une lettre à leur fédération affirmant que leur sport est en danger. Nos reporters Thibaut Jeanpierre et Clovis Casali sont allés dans les Alpes, à la Plagne, où l'on cherche à diversifier l'offre proposé aux touristes et où on a même pris des mesures drastiques face au réchauffement climatique : abandonner le glacier historique de la station.