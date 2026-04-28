Le roi Charles III et la reine Camilla sont arrivés aux Etats-Unis, sur la base militaire d'Andrews proche de Washington, pour une visite d'Etat de quatre jours, la première du couple royal dans le pays. Ils sont attendus à la Maison Blanche pour prendre le thé avec Donald Trump et son épouse Melania Trump.
Le roi Charles est arrivé aux Etats-Unis pour une visite d'Etat
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