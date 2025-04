information fournie par France 24 • 05/04/2025 à 23:35

Le PSG a remporté son 13e titre de champion de France samedi en battant Angers (1-0) au cours d'un match sans grand rythme au Parc des princes où les Parisiens avaient déjà la tête à la Ligue des champions. Les joueurs de Luis Enrique ont rempli la première mission de leur saison: ils sont officiellement champions de France. Ils n'avaient besoin que d'un match nul pour conserver leur couronne à six journées de la fin, et cela s'est vu assez rapidement sous le soleil et les 20 degrés.