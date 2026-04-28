La porte-parole de la Maison Blanche, Karoline Leavitt, a dénoncé lundi fermement les critiques visant le président et son projet de faire construire une salle de bal à la Maison Blanche après la tentative d'assassinat présumée samedi.
Le projet de salle de bal de Trump "crucial pour notre sécurité nationale" (Maison Blanche)
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