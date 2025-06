information fournie par France 24 • 27/06/2025 à 15:54

Face à l'explosion des risques numériques, l'Afrique ne subit plus : le continent s'organise, anticipe, innove. Du Cyber Africa Forum à Cotonou à la publication de rapports inédits, en passant par l'émergence de figures influentes comme Ouanilo Medegan-Fagla et Yena Kignaman-Soro, l'Afrique développe une approche proactive, qui s'appuie sur la formation et la coopération. Et si le continent africain pouvait, justement parce qu'il est en pleine transformation, montrer la voie ?