information fournie par France 24 • 03/11/2021 à 23:29

Le prix Goncourt 2021 a été décerné à l'écrivain sénégalais Mohamed Mbougar Sarr pour son roman "La Plus Secrète Mémoire des hommes". Retrouvez dans le Journal de l'Afrique l'interview de l'écrivain,qui se dit "très heureux" d'avoir reçu ce prix, et ressent "une joie simple et profonde, tournée vers le Sénégal, mes amis, ma famille et mes professeurs ".