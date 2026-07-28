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Le président algérien dit n'avoir "jamais demandé un quota" de visas à la France

information fournie par AFP Video 28/07/2026 à 12:57

Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a affirmé, dans une interview diffusée lundi soir, n'avoir "jamais" demandé de quota de visas à la France, après une vive polémique déclenchée par des propos de l'ambassadeur français à ce sujet.

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3

4 commentaires

  • 17:28

    Je suis d'accord avec tout ce qui est écrit ci dessous!

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