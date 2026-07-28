Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a affirmé, dans une interview diffusée lundi soir, n'avoir "jamais" demandé de quota de visas à la France, après une vive polémique déclenchée par des propos de l'ambassadeur français à ce sujet.
Le président algérien dit n'avoir "jamais demandé un quota" de visas à la France
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