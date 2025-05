information fournie par France 24 • 15/05/2025 à 05:28

La crise diplomatique entre Paris et Alger s'est encore aggravée avec de nouvelles expulsions de fonctionnaires français du territoire algérien, à laquelle la France va répondre "de manière immédiate", "ferme" et "proportionnée", a annoncé lundi le ministre français des Affaires étrangères. Plus de précisions avec Raphaël Daubet, Sénateur du Lot.