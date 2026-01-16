Cette semaine, Valérie Fayolle rencontre Pascal Obispo, dont les mélodies ont marqué la chanson française. Vous connaissez l’auteur, le compositeur et l’interprète... Vous allez découvrir le peintre ! L'artiste nous ouvre les portes de la galerie Ange Basso, dans le 6ème arrondissement de Paris, où ses œuvres sont exposées.
Le Paris des Arts de Pascal Obispo et Julie Depardieu
