Le Paris des Arts de Marc Levy

information fournie par France 24 • 24/03/2023 à 12:09

Cette semaine, notre invité est Marc Levy, l'un des écrivains contemporains français le plus lu au monde. Il vient nous parler de son dernier roman "Éteignez tout et la vie s'allume" publié aux éditions Robert Laffont. L'auteur nous emmène en balade découvrir la galerie contemporaine et moderne de la Cité de l'architecture et du patrimoine. Et puis, une rencontre en musique avec la chanteuse Aurélie Saada qui nous parle de "Bomboloni", son dernier album gourmand et sensuel.