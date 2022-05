Le Paris des Arts de Corneille

information fournie par France 24 • 06/05/2022 à 15:23

Cette semaine, l’invité du "Paris des Arts" est Corneille. Le chanteur nous présente son nouvel album, "Encre rose", empreint d’espoir et de bonne humeur et où l’on retrouve les rythmes funky et soul qui ont fait sa marque de fabrique. Nous partons ensemble à la découverte du parc Monceau, poumon vert du nord-ouest de Paris et témoin de l’histoire mouvementée de la capitale. Puis nous rencontrons l’artiste guadeloupéen Elladj Lincy Deloumeaux et ses œuvres qui explorent le déracinement et l’héritage afro-caribéen.