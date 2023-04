Le Paris des Arts de Barbara Pravi

information fournie par France 24 • 25/04/2023 à 17:07

Cette semaine, Valérie Fayolle reçoit Barbara Pravi. Autrice, compositrice et interprète engagée, elle nous parlera de son dernier manifeste, "Lève-toi", sorti à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes. Nous irons en balade au Palais de Tokyo découvrir l'exposition "Ma pensée sérielle", de l'artiste singulière Miriam Cahn. Et puis, une rencontre avec l'animateur et globe-trotteur Raphaël de Casabianca, avec qui elle partage la passion du voyage.