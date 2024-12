information fournie par France 24 • 20/12/2024 à 17:52

Cette semaine dans le Paris des Arts, rencontre avec Riad Sattouf, auteur, dessinateur et réalisateur, dont l'œuvre est traduite dans 23 langues, Il a conquis le monde entier avec sa série "L’arabe du futur", vendues à 3,5 millions d’exemplaires. Riad Sattouf nous emmène découvrir la collection du musée des Arts et Métiers et nous parle de son nouveau roman graphique, "Moi, Fadi, le frère volé".