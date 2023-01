information fournie par France 24 • 20/01/2023 à 23:56

John Williams Ntwali était journaliste rwandais de 44 ans, rédacteur en chef du "The Chronicles". Il était connu comme critique du régime de Paul Kagamé. Et depuis son décès dans un accident de la route ce mercredi, les interrogations sont nombreuses sur les causes de sa mort. On en parle avec Sadibou Marong, directeur du bureau Afrique de l’Ouest de Reporters Sans Frontières.