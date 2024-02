information fournie par Boursorama • 02/02/2024 à 12:00

Dans ce numéro hors série du Journal des biotechs, on reçoit Hervé Brailly, cofondateur et président du directoire par intérim d'Innate. Il détaille l'évolution de gouvernance en cours, les priorités stratégiques de la biotech en 2024 et explique les conséquences de la levée d'option récente de Sanofi et la reprise du programme clinique avec lacutamab.