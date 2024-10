information fournie par France 24 • 19/10/2024 à 17:58

Au Groenland, certains espèrent que l'essor du tourisme renforcera l'économie pour permettre une plus grande autonomie vis-à-vis du Danemark. Tout au long de cet immense territoire, recouvert à plus de 80 % de glace, les paysages sont intacts et la nature, menacée par le changement climatique, remarquablement préservée. En 2023, le pays a attiré quelque 100 000 touristes, principalement intéressés par les activités de plein air.