Le fils du cinéaste américain Rob Reiner inculpé pour les meurtres de ses parents

information fournie par AFP Video 17/12/2025 à 15:47

Le fils du cinéaste américain Rob Reiner a été inculpé pour l'assassinat de ses parents retrouvés morts dimanche dans leur luxueux domicile de Los Angeles, a annoncé mardi le procureur de la ville, Nathan Hochman.

