Le Donbass, objectif pour V. Poutine ? Une offensive militaire, idéologique et politique

information fournie par France 24 • 19/04/2022 à 20:25

55ème jour de guerre en Ukraine. Les Russes sont passés à l'offensive dans le Donbass. Leurs efforts se concentrent désormais sur la ligne de front dans les régions de Donetsk, Louhansk et Kharkiv. Des dizaines de frappes aériennes ont été menées par Moscou la nuit dernière. Selon le Pentagone, la Russie a augmenté sa présence militaire dans l'est et le sud de l'Ukraine. Poutine peut-il obtenir une victoire sur le Donbass avant le 9 mai, date anniversaire de la Grande Guerre patriotique ?