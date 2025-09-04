Inspiré par des traditions africaines séculaires avant de devenir un sport moderne, le dodgeball connaît un regain de popularité auprès des jeunes en Côte d'Ivoire.
Le dodgeball a la cote en Côte d'Ivoire
