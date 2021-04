Le DJ Fakear et le plasticien Jérémy Gobé, deux artistes engagés pour la planète

France 24 • 22/04/2021 à 15:56

Fakear est l'invité de cette édition de "À l'Affiche !" consacrée à l'art qui s'engage pour l'environnement. Le DJ et producteur raconte à Laure Manent pourquoi il a signé la déclaration de Music Declares Emergency. Ce collectif rassemble plus de 2 500 artistes, ainsi que des labels ou festivals, qui veulent réduire leur empreinte écologique et interpellent les pouvoirs publics pour qu'ils en fassent davantage pour le climat. Il explique le rôle qu'il pense que les artistes ont à jouer et son espoir que les choses s'amélioreront.