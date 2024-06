Le debrief Bourse du 12 juin : le CAC 40 se stabilise, l’inflation américaine rassure

information fournie par Boursorama • 12/06/2024 à 18:00

Après deux jours de nervosité, la Bourse de Paris rebondit. Les investisseurs restent et resteront attentifs aux différentes évolutions politiques et ce jusqu'à l'issue du scrutin législatif le 7 juillet mais pour l'heure ils se concentrent sur la bonne nouvelle du jour avec cette inflation américaine qui ralentit plus que prévu en mai.

Le CAC 40 termine la séance sur une hausse de 0,97% vers les 7864 points dans un volume d'échanges de 3,7 milliards d'euros à la clôture.

Au chapitre des valeurs,

Schneider Electric est en tête de l'indice : +4,76%.

Les semi-conducteurs se portent bien avec ST Micro qui avance de 3,27%.

On note aussi une reprise du côté des bancaires. Société Générale s'offre un rebond de 2,10%, insuffisant toutefois pour effacer les pertes de la veille. BNP Paribas avance de 1,76%. Crédit Agricole progresse de 1,58% bénéficiant d'un relèvement de recommandation de Jefferies qui passe de « conserver » à « acheter » sur la valeur, tout en rehaussant fortement son objectif de cours de 13,40 à 21,60 euros.

A l'opposé les valeurs dites défensives sont dans le rouge à l'image d'Orange qui perd 2,67%.

Sur le SBF 120, Atos annonce être entré en négociations exclusives avec Alten afin de lui céder son activité de conseil et d'ingénierie Worldgrid pour une valeur d'entreprise de 270 millions d'euros. Le titre poursuit son plongeon et lâche plus de 20% sur cette séance.

A l'inverse, Ipsen progresse de plus de 4%. Le groupe a reçu hier le feu vert de la FDA, l'autorité de santé américaine, pour la commercialisation d'un médicament utilisé pour une maladie rare du foie. Un médicament développé par la biotech Genfit et dont Ipsen a acquis les droits en 2021.

Enfin on termine comme chaque jour par un mot sur les marchés US. Wall Street se hisse à de nouveaux plus hauts avec un Nasdaq qui savoure l'envolée d'Apple. Le marché s'enthousiasme également du recul de l'inflation américaine en mai à 3,4% sur un an.

A noter que ce soir, la Fed délivrera son calendrier de politique monétaire. Le ralentissement de l'inflation ouvre en effet la porte à une baisse des taux de la Fed.

