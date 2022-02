information fournie par France 24 • 23/02/2022 à 11:04

Le cyclone Emnati a touché terre dans la nuit de mardi à mercredi à Madagascar, déjà frappée par plusieurs tempêtes tropicales et un cyclone depuis un mois, ont indiqué les autorités locales. La perturbation qui est passée au large de l'île Maurice et de La Réunion dans l'océan Indien, est arrivée affaiblie sur la côte orientale malgache, avec des vents moyens à 100 km/h et des rafales de 140 km/h.