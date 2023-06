information fournie par France 24 • 30/06/2023 à 23:38

Le Conseil de sécurité de l'ONU a mis un terme immédiat vendredi à la mission des Casques bleus au Mali, une exigence de la junte malienne qui fait craindre pour la sécurité de la population dans un pays toujours en proie aux attaques jihadistes. On en parle avec nos invités : Bakary Sambe, directeur régional du Timbuktu institute et spécialiste de la sécurité au Sahel et Serge Daniel, correspondant France 24 et RFI dans la région.