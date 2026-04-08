Le monde est encore dépendant des énergies fossiles mais la guerre en Iran pourrait être le point de départ d'un "bouleversement de l'architecture énergétique mondiale". C'est ce que pense Fatih Birol, le directeur exécutif de l'Agence Internationale de l'Énergie. Dans un entretien au Figaro, il prévoit une accélération dans la course aux énergies renouvelables. En revanche, il n'évoque pas un avenir plus sobre en énergie. Depuis 50 ans, les besoins mondiaux en énergie ont été multipliés par 3.
Le conflit en Iran, un choc énergétique majeur
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