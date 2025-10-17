Le colonel Michaël Randrianirina est investi président de Madagascar, quelques jours après la prise de pouvoir par son unité militaire qui a poussé l'ex-dirigeant Andry Rajoelina à fuir. Randrianirina, 51 ans, chef d'une unité de l'armée, le CAPSAT, qui s'est mutinée et jointe aux manifestants antigouvernementaux, avait annoncé la prise de pouvoir par les militaires après la destitution de Rajoelina par l'Assemblée nationale. IMAGES
Le colonel Randrianirina investi président de Madagascar
