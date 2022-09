information fournie par France 24 • 20/09/2022 à 14:02

Des patrons de la "French Tech" réclament un cloud aux couleurs tricolores et n'apprécient pas la stratégie du gouvernement qui semble soutenir les géants américains et donc leurs concurrents. Pour en parler, Ali Laïdi reçoit Stanislas de Rémur, cofondateur et dirigeant de l’éditeur de logiciel Oodrive.