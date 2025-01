Le cercle vicieux des mariages d'enfants : comment y mettre fin ?

information fournie par France 24 • 03/01/2025 à 14:58

Toutes les trois secondes, une fillette est mariée de force. Pendant que vous lisez ceci, une enfant de plus se retrouve prisonnière d’une union qu’elle n’a pas décidée. Malgré la lutte acharnée des militant·es du monde entier contre ce phénomène, les crises, les conflits et le changement climatique viennent compliquer leur combat. Laure Manent reçoit Michelle Perrot de Plan International France et Camille Romain des Boscs de World Vision France pour évoquer les raisons de ces mariages d’enfants, leurs conséquences et, surtout, les pistes d’espoir.