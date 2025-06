Le boum du business des algues dans l'"économie bleue" de l'Inde

information fournie par France 24 • 30/06/2025 à 13:52

Alors que la demande mondiale pour des solutions durables explose, l’Inde s’impose comme un acteur clé de l’industrie en plein essor des algues. Avec plus de 7 500 kilomètres de côtes et plus de 800 espèces d'algues indigènes, le pays mise sur cette culture marine respectueuse du climat, non seulement comme fertilisant naturel, mais aussi comme outil pour lutter contre le changement climatique. Grâce à sa "mission algues" et un investissement prévu de 86,8 millions de dollars, l’Inde espère produire 11 millions de tonnes d’algues d’ici fin 2025, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives dans l’agriculture, l’alimentation ou les cosmétiques. Un reportage de Khansa Juned et Lisa Gamonet de France 24.