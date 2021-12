Laurence Boone (OCDE) : "Il faut apporter le vaccin à tout le monde"

information fournie par France 24 • 01/12/2021 à 17:25

L'OCDE abaisse sa prévisions de croissance pour 2021 et exhorte à accélérer la distribution des vaccins et la vaccination, au moment où la pandémie de Covid-19 reprend de la vigueur avec l'émergence d'un nouveau variant. La situation est "stupéfiante," explique Laurence Boone, cheffe économiste de l'OCDE sur France 24. "Les pays du G20 ont dépensé 10 000 milliards de dollars pour soutenir nos économies dans cette crise, mais on n'est pas capable de trouver 50 milliards pour apporter le vaccin à tout le monde sur la planète !"