La NASA envoie quatre astronautes vers la Station spatiale internationale pour mener la nouvelle expédition de recherche à bord du laboratoire en orbite. Installé dans le vaisseau Crew Dragon, l'équipage de cette mission nommée Crew-12 rejoindra le laboratoire orbital vers 20H15 GMT samedi pour un séjour de huit à neuf mois.
Lancement de la mission Crew-12 vers la Station spatiale internationale
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro