La Statue de la Liberté est au centre, pour la première fois de son histoire, d'un spectacle musical et visuel créé à l'initiative de la France pour célébrer les 250 ans des Etats-Unis. "De tous les projets que j'ai pu monter", c'est "sans doute le plus complexe", confie à l'AFP Michael Canitrot, l'artiste spécialisé dans ce type de spectacles monumentaux qui a concocté ce show.
La Statue de la Liberté s'offre un son et lumières pour les 250 ans des Etats-Unis
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